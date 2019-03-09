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ВИДЕО - «Флорида» прервала серию из шести поражений кряду и разорвала на части «Миннесоту»

«Флорида» прервала серию из шести поражений кряду и разорвала на части «Миннесоту»
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Eurosport

39 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

«Пантеры» забросили в ворота соперника 6 шайб – как символично.
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