ВИДЕО - Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби отхватил клюшкой по лицу и отомстил «Коламбусу» изящным голом
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Хоккей
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