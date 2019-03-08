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ВИДЕО - Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби отхватил клюшкой по лицу и отомстил «Коламбусу» изящным голом

Кросби отхватил клюшкой по лицу и отомстил «Коламбусу» изящным голом
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Eurosport

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Малкин тоже поучаствовал в разгроме со счетом 3:0, отметившись ассистом.
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