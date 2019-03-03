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ВИДЕО - Гол Ильи Ковальчука, собачьи бега на льду и другая милота расправы «королей» над «Чикаго»

Гол Ковальчука, собачьи бега на льду и другая милота расправы «королей» над «Чикаго»
 18 просмотров | 02:58
Eurosport

25 мин. назад

В составе «королей» Илья Ковальчук стал автором гола и результативной передачи.
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