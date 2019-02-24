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ВИДЕО - Евгений Малкин прошил вратаря «Филадельфии», но «Питтсбург» все равно сгорел в овертайме

Малкин прошил вратаря «Филадельфии», но «Питтсбург» все равно сгорел в овертайме
 2 просмотров | 02:22
Eurosport

Вчера в 09:29Обновлено Вчера в 15:22

Русский бомбардир забросил 19-ю шайбу в сезоне.
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