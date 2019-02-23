ВИДЕО - Вратарь и защитники «Калгари» придумали какую-то ерунду и подарили «Анахайму» легчайшую шайбу
Показать большеПоказать меньше
Хоккей
Вратарь и защитники «Калгари» придумали какую-то ерунду и подарили «Анахайму» легчайшую шайбу9 просмотров • 2 ч. назад
Бертуцци подкараулил бросок и закинул стильную шайбу, стоя спиной к воротам48 просмотров • 3 ч. назад
Таварес ответил на шайбу Овечкина, но слишком поздно – «Вашингтон» было не достать1 170 просмотров • Вчера в 11:37
Игроки «Виннипега» зачем-то приехали в Денвер, хотя манекены сыграли бы не хуже1 203 просмотров • 21/02/2019 в 10:11
Издевательский гол Анисимова и эффектная казнь от Кейна в битве «Чикаго» с «Детройтом»817 просмотров • 21/02/2019 в 09:58
Юбердо и Барков закинули «Баффало» парочку эффектных шайб470 просмотров • 20/02/2019 в 10:41
Худобин совершил 42 сэйва, но рикошет от конька защитника все испортил1 126 просмотров • 20/02/2019 в 10:27
«Чикаго» и «Оттава» забросили 15 шайб на двоих – ты просто обязан увидеть каждую1 910 просмотров • 19/02/2019 в 13:36
Защитники «Вегаса» допустили настолько грубые ошибки, после которых точно не отделались а-та-ташками540 просмотров • 19/02/2019 в 13:15
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Бертуцци подкараулил бросок и закинул стильную шайбу, стоя спиной к воротам
Кажется, Уильямс уже нанес лучший удар Shoot Out
Идеальный прыжок Френцеля – так ковалась победа на чемпионате мира
Могучий спурт Френцеля, который сожрал на финише соперников и не поперхнулся
Озорница Фалла немножко потроллила репортеров в прямом эфире
Лыжники понтанулись перед спуском и завершили гонку форсажным золотом Клебо и бронзой Ретивых