Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Защитники «Вегаса» допустили настолько грубые ошибки, после которых точно не отделались а-та-ташками

Защитники «Вегаса» допустили настолько грубые ошибки, после которых точно не отделались а-та-ташками
 52 просмотров | 02:31
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 40 мин. назад

«Колорадо» с радостью воткнул в ворота братишки Пи-Кей Суббана три шайбы.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео