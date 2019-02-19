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ВИДЕО - Никита Кучеров поучаствовал в пяти шайбах «Тампы» и за полчаса оформил устрашающие 2+3

Кучеров поучаствовал в пяти шайбах «Тампы» и за полчаса оформил устрашающие 2+3
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Eurosport

17 мин. назадОбновлено 16 мин. назад

Русский форвард почти в одиночку порвал «Коламбус».
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