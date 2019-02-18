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ВИДЕО - Евгений Малкин сумасшедшим по красоте дуплетом превратил в лепешку «Рейнджерс»

Малкин сумасшедшим по красоте дуплетом превратил в лепешку «Рейнджерс»
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Eurosport

Только что

Две шайбы русского форварда принесли «Питтсбургу» трудовую домашнюю победу.
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