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ВИДЕО - Раск настолько растерялся после броска, что разглядел шайбу в воротах только спустя минуту

Раск настолько растерялся после броска, что разглядел шайбу в воротах только спустя минуту
 357 просмотров | 03:27
Eurosport

7 ч. назад

Вратарь «Бостона» допустил грубейшую ошибку, но партнеры спасли положение в матче с «Чикаго».
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