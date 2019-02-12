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ВИДЕО - Евгений Малкин заработал матч-штраф, но «Питтсбург» все равно уверенно раскатал «Филадельфию»

Малкин заработал матч-штраф, но «Питтсбург» все равно уверенно раскатал «Филадельфию»
2 216 просмотров | 02:39
Eurosport

12/02/2019 в 12:44

К моменту удаления русского форварда счет уже был 3:0, а закончили 4:1.
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