ВИДЕО - Тарасенко погасил «Нэшвилл» хет-триком, а третья шайба – вообще нечто
Показать большеПоказать меньше
Хоккей
Тарасенко погасил «Нэшвилл» хет-триком, а третья шайба – вообще нечто23 просмотров • 3 ч. назад
Кросби и Джонсон столкнулись на льду, подрались и плотно обматерили друг друга со скамейки3 345 просмотров • 22 ч. назад
«Торонто» и «Монреаль» закрутили яркий сюжет с шайбой Зайцева и развязкой в овертайме855 просмотров • Вчера в 11:14
«Рейнджерс» пышно чествовали чемпионов-1994, а спустя два часа грустно вынимали от Свечникова1 314 просмотров • 09/02/2019 в 09:49
Игрок «Нью-Джерси» так мощно засадил по воротам, что сломал шлем вратарю «Айлендерс»2 091 просмотров • 08/02/2019 в 18:13
Шайба от спины Смита попала в шлем Худобина и влетела в ворота – гол года2 466 просмотров • 08/02/2019 в 10:36
Уилсон отметелил Коула за хит на Кузнецове, а Кузя казнил «Колорадо» в овертайме2 800 просмотров • 08/02/2019 в 08:50
«Бостон» и «Рейнджерс» наколотили целую подборку из шайб, которая займет тебя на весь вечер636 просмотров • 07/02/2019 в 20:31
Победители Супербоула-2019 пафосно появились на матче «Бостона» и разыграли шайбу1 412 просмотров • 07/02/2019 в 16:28
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Чемпионский фрейм Трампа, который загнал Картера в угол и выиграл World Grand Prix
Трамп хорошенько припугнул Картера серией в 132 очка
Медведев идеально выверенными ударами загасил Фучовича в финале
Гангстерский рэпчик Свиндаля в честь серебра в последнем заезде в карьере
Вонн мощным человеческим боулингом отпраздновала последнюю медаль в карьере
Кросби и Джонсон столкнулись на льду, подрались и плотно обматерили друг друга со скамейки