Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - «Торонто» и «Монреаль» закрутили яркий сюжет с шайбой Зайцева и развязкой в овертайме

«Торонто» и «Монреаль» закрутили яркий сюжет с шайбой Зайцева и развязкой в овертайме
 196 просмотров | 03:14
Eurosport

1 час назад

Победа «Мэйпл Лифс».
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео