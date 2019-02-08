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ВИДЕО - Игрок «Нью-Джерси» так мощно засадил по воротам, что сломал шлем вратарю «Айлендерс»

Игрок «Нью-Джерси» так мощно засадил по воротам, что сломал шлем вратарю «Айлендерс»
 396 просмотров | 03:42
Eurosport

1 час назад

Вот это бросок!
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