ВИДЕО - Игрок «Нью-Джерси» так мощно засадил по воротам, что сломал шлем вратарю «Айлендерс»
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Хоккей
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