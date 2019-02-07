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ВИДЕО - Победители Супербоула-2019 пафосно появились на матче «Бостона» и разыграли шайбу

Победители Супербоула-2019 пафосно появились на матче «Бостона» и разыграли шайбу
 154 просмотров | 01:21
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 52 мин. назад

Факт для тех, кто любит факты: изначально клуб НФЛ назывался «Бостон Пэтриотс».
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