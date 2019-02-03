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ВИДЕО - Макдэвид обнулил трех соперников и забросил чудо-шайбу, но «Эдмонтон» все равно проиграл

Макдэвид обнулил трех соперников и забросил чудо-шайбу, но «Эдмонтон» все равно проиграл
 122 просмотров | 03:25
Eurosport

54 мин. назад

«Филадельфия» проиграла бы, если у «Ойлерс» была еще парочка Макдэвидов, а так все закончилось хорошо.
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