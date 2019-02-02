ВИДЕО - Сверхчеловек Василевский весь матч тащил «Тампу» и потащил в буллитах
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Хоккей
Сверхчеловек Василевский весь матч тащил «Тампу» и потащил в буллитах102 просмотров • 3 ч. назад
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Игроки «Филадельфии» исправили ляпы своего вратаря и добили «Бостон» в овертайме
Бишоп отразил 30 бросков «Баффало» и стал первой звездой дня