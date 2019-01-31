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ВИДЕО - Бен Бишоп отразил 30 бросков «Баффало» и стал первой звездой дня

Бишоп отразил 30 бросков «Баффало» и стал первой звездой дня
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено Только что

«Далласу» хватило всего одной шайбы.
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