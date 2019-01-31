Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Евгений Малкин завалил Стэмкоса кулачком, а «Тампу» – 600-м ассистом в карьере

Малкин завалил Стэмкоса кулачком, а «Тампу» – 600-м ассистом в карьере
 56 просмотров | 03:41
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 17 мин. назад

Уверенный удар от Евгения.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео