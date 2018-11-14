ВИДЕО - «Эдмонтон» дважды вел в счете, но в итоге получил от «Вегаса» 6 шайб и смачную пощечину
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Хоккей
«Эдмонтон» дважды вел в счете, но в итоге получил от «Вегаса» 6 шайб и смачную пощечинусмотрят • 2 ч. назад
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