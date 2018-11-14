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ВИДЕО - Малкин создал ассист, Кросби – 2, но «Питтсбург» начал новую серию из поражений

Малкин создал ассист, Кросби – 2, но «Питтсбург» начал новую серию из поражений
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 45 мин. назад

У «пингвинов» одна победа в семи последних матчах.
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