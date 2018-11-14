Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - «Баффало» и «Тампе» хватило 15 секунд, чтобы забросить по шайбе

«Баффало» и «Тампе» хватило 15 секунд, чтобы забросить по шайбе
 1 смотрят | 02:32
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 51 мин. назад

А потом – тишина.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео