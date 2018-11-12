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ВИДЕО - «Виннипег» и «Нью-Джерси» придумали 7 шайб и сочную драчку

«Виннипег» и «Нью-Джерси» придумали 7 шайб и сочную драчку
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 19 мин. назад

«Джетс» смяли гостей – 5:2.
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