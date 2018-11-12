Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Иван Барбашев вырезал ассист на гол «Миннесоте», но ответ получился мощнее

Иван Барбашев вырезал ассист на гол «Миннесоте», но ответ получился мощнее
 32 просмотров | 02:49
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

«Сент-Луис» уступил – 2:3.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео