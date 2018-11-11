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ВИДЕО - Давид Пастрняк хет-триком убрал со льда «кленовые листья» и возглавил снайперскую гонку

Пастрняк хет-триком убрал со льда «кленовые листья» и возглавил снайперскую гонку
 101 просмотров | 02:13
Eurosport

1 час назад

Еще и Патрис Бержерон в лучшие бомбардиры выдвинулся.
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