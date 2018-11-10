Уилеру перед игрой с «Колорадо» приснилось, что он Гретцки: это вылилось в 1+4

ВИДЕО - Уилеру перед игрой с «Колорадо» приснилось, что он Уэйн Гретцки: это вылилось в 1+4
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Хоккей
Уилеру перед игрой с «Колорадо» приснилось, что он Гретцки: это вылилось в 1+4112 просмотров • 4 ч. назад
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