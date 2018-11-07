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ВИДЕО - Дубль и ассист Кучерова, которыми он с «Тампой» расчирикали «Эдмонтон». А, ну и еще 4 шайбы

Дубль и ассист Кучерова, которыми он с «Тампой» расчирикали «Эдмонтон». А, ну и еще 4 шайбы
 6 просмотров | 03:53
Eurosport

7 ч. назадОбновлено 19 мин. назад

Если оставить в матче только голы Никиты, «молнии» все равно победили бы.
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