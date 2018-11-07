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ВИДЕО - Если вы слабонервный, лучше перемотайте эпизод с 1:30 по 2:27.

«Торонто» разделался с «Вегасом» – в 3 минуты хайлайтов уместились гол за 9 секунд и жуткая травма
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Eurosport

7 ч. назадОбновлено 1 час назад

Если вы слабонервный, лучше перемотайте эпизод с 1:30 по 2:27.
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