ВИДЕО - Зубастые «Утки» перевернули все представления Панарина и «Коламбуса» об орнитологии
Показать большеПоказать меньше
Хоккей
Зубастые «Утки» перевернули все представления Панарина и «Коламбуса» об орнитологии102 просмотров • 3 ч. назад
Игрок «Торонто» устроил безумные танцы на льду из-за шайбы, которая вдруг застряла у него в коньке1 573 просмотров • 23 ч. назад
«Детройт» настраивался на камбэк, но приговорил себя к поражению нелепой потерей перед воротами525 просмотров • 23 ч. назад
«Ванкувер» и «Колорадо» настреляли 12 шайб. Угадай, в чьи ворота влетела 13-я в овертайме?709 просмотров • 03/11/2018 в 14:14
«Тампа» начала камбэк с «Предаторс», но «хищники» дуплетом в конце игры приструнили «молний»395 просмотров • 02/11/2018 в 16:53
«Монреаль» забросил «Вашингтону» 2 шайбы за 2 секунды и установил рекорд НХЛ5 607 просмотров • 02/11/2018 в 13:24
Смит забросил в большинстве, но только раззадорил «Нэшвилл», который ответил четырьмя уколами698 просмотров • 31/10/2018 в 13:33
Кучеров сначала мощно щелкнул в большинстве, а затем добил «Нью-Джерси» элегантной комбинацией1 041 просмотров • 31/10/2018 в 12:42
Бенефис 19-летнего Петтерсcона, который оказался слишком быстрым для стариков «Миннесоты»1 482 просмотров • 30/10/2018 в 12:37
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Показательный танец Загитовой в Хельсинки. Алина частично поддержала флешмоб с раздеванием
Самородки из «Канзаса» и «Солт-Лейка» в течение 8 минут подали 2 заявки на Премию Пушкаша
«Коламбус» должен был пропускать тройку от «Ред Буллз», но чудом победил всухую
На матче «Фейенорда» отключили свет: зрители врубили смартфоны, но игру все же отменили
Зацени прокат Поповой и Мозгова в образе «Могучих рейнджеров» и вспомни детство
Игрок «Торонто» устроил безумные танцы на льду из-за шайбы, которая вдруг застряла у него в коньке
«Детройт» настраивался на камбэк, но приговорил себя к поражению нелепой потерей перед воротами
Степанова и Букин станцевали под стильный блюз и впервые победили на Гран-при среди дуэтов
Загитова в драматическом образе Кармен положила соперниц на лопатки
«Ванкувер» и «Колорадо» настреляли 12 шайб. Угадай, в чьи ворота влетела 13-я в овертайме?
Воздушное выступление Загитовой, которой даже ошибка не помешала выиграть короткую программу
Степанова и Букин уверенно выиграли ритм-танец с жарким как летнее солнце танго
«Тампа» начала камбэк с «Предаторс», но «хищники» дуплетом в конце игры приструнили «молний»
Игрок «Реал Солт-Лейка» нанес удивительный удар ножницами из-за штрафной и вонзил гениальный гол
«Монреаль» забросил «Вашингтону» 2 шайбы за 2 секунды и установил рекорд НХЛ
Жуткий хэллоуинский розыгрыш от «ПСЖ»: Мбаппе и вся основа записываются к кардиологу
Роковой промах Трампа, стоивший ему полуфинала
Возможно, Селби – чернокнижник. Иного логичного объяснения его флюку нет
Решающий пенальти Ройса на 120-й минуте спас «Боруссию» от проблем в игре с «Унионом»