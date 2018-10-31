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ВИДЕО - Кучеров сначала мощно щелкнул в большинстве, а затем добил «Нью-Джерси» элегантной комбинацией

Кучеров сначала мощно щелкнул в большинстве, а затем добил «Нью-Джерси» элегантной комбинацией
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Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

У Никиты 2 гола и ассист.
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