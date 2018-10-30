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ВИДЕО - Бенефис 19-летнего Петтерсcона, который оказался слишком быстрым для стариков «Миннесоты»

Бенефис 19-летнего Петтерсcона, который оказался слишком быстрым для стариков «Миннесоты»
 38 просмотров | 03:17
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

«Ванкувер» выиграл матч регулярного чемпионата НХЛ.
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