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ВИДЕО - Райан Сутер провел 1000-й матч в НХЛ и отпраздновал ассистом на гол «Лос-Анджелесу»

Сутер провел 1000-й матч в НХЛ и отпраздновал ассистом на гол «Лос-Анджелесу»
  смотрят | 02:08
Eurosport

10 мин. назад

Ветеран помог «Уайлд» обыграть «Кингз» – 4:1.
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