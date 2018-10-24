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ВИДЕО - Шедевр Кросби, ловкий ассист Малкина и 1+1 Макдэвида в схватке главных звезд НХЛ

Шедевр Кросби, ловкий ассист Малкина и 1+1 Макдэвида в схватке главных звезд НХЛ
 41 просмотров | 04:29
Eurosport

50 мин. назадОбновлено 22 мин. назад

«Питтсбург» превозмог «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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