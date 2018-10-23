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ВИДЕО - Варламов отразил 29 бросков, стал третьей звездой дня и принес «Колорадо» победу

Варламов отразил 29 бросков, стал третьей звездой дня и принес «Колорадо» победу
 111 просмотров | 03:43
Eurosport

1 час назад

«Лавины» накрыли «летчиков» из Филадельфии в регулярном чемпионате НХЛ.
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