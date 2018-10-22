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ВИДЕО - Кучеров красиво забросил в девятку, а вратарь «Тампы» разнервничался и превратил клюшку в труху

Кучеров красиво забросил в девятку, а вратарь «Тампы» разнервничался и превратил клюшку в труху
 651 просмотров | 03:23
Eurosport

1 час назад

Тем не менее, «Лайтнинг» с большим заделом обыграли «Чикаго» – 6:3.
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