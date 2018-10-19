Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Волшебник Малкин прошил кипера с нулевого угла, а после добил «Торонто» броском в пустые ворота

Волшебник Малкин прошил кипера с нулевого угла, а после добил «Торонто» броском в пустые ворота
 388 просмотров | 02:39
Eurosport

1 час назад

Джино похоронил канадцев.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео