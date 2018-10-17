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ВИДЕО - «Касатки» больше и сильнее «пингвинов». Малкин и Кросби познали это на собственной шкуре

«Касатки» больше и сильнее «пингвинов». Малкин и Кросби познали это на собственной шкуре
  смотрят | 03:23
Eurosport

8 мин. назад

«Ванкувер» победил «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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