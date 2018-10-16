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ВИДЕО - Игроки «Нэшвилла» растерзали «Миннесоту» – даже Хищник проявлял больше жалости к жертвам

Игроки «Нэшвилла» растерзали «Миннесоту» – даже Хищник проявлял больше жалости к жертвам
  смотрят | 02:45
Eurosport

1 минуту назад

«Предаторс» выиграли пятый из шести стартовых матчей сезона.
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