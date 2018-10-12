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ВИДЕО - Гениальный матч от дуэта Малкин/Кессел: у Джино 3 ассиста, у Фила – хет-трик

Гениальный матч от дуэта Малкин/Кессел: у Джино 3 ассиста, у Фила – хет-трик
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Eurosport

20 мин. назад

«Питтсбург» расправился с «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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