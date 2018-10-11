Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Сын легендарного Кита Ткачука положил дубль «Филадельфии». «Летчики» ответил семеркой

Сын легендарного Ткачука положил дубль «Филадельфии». «Летчики» ответил семеркой
 172 просмотров | 03:46
Eurosport

57 мин. назад

«Флайерс» порвали «Оттаву» в матче регулярного чемпионата.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео