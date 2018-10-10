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ВИДЕО - Ковальчук забросил первую шайбу после возвращения в НХЛ, но «Лос-Анджелес» сгорел «Виннипегу»

Ковальчук забросил первую шайбу после возвращения в НХЛ, но «Лос-Анджелес» сгорел «Виннипегу»
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Eurosport

7 ч. назадОбновлено 1 час назад

Русский нападающий вспомнил, что такое забивать в лучшей лиге мира.
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