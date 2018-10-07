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ВИДЕО - Никита Кучеров промолчал весь матч, а потом закрыл «Флориду» в серии буллитов

Кучеров промолчал весь матч, а потом закрыл «Флориду» в серии буллитов
 208 просмотров | 01:31
Eurosport

52 мин. назадОбновлено 46 мин. назад

«Тампа» победила благодаря штрафному броску Никиты.
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