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ВИДЕО - 3 очка Малкина, гол Овечкина, ассист Кузнецова. Триллер «Питтсбурга» и «Вашингтона» с 13 шайбами

3 очка Малкина, гол Овечкина, ассист Кузнецова. Триллер «Питтсбурга» и «Вашингтона» с 13 шайбами
 535 просмотров | 04:39
Eurosport

60 мин. назад

Победитель Кубка Стэнли проиграл.
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