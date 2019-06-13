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ВИДЕО - «Сент-Луис» растерзал «Бостон»: 4 шайбы, горе хозяев и Кубок Стэнли в руках Тарасенко и Ко

«Сент-Луис» растерзал «Бостон»: 4 шайбы, горе хозяев и Кубок Стэнли в руках Тарасенко и Ко
 590 просмотров | 05:36
Eurosport

1 час назад

Великолепная серия побед русских хоккеистов продолжается.
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