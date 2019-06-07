Тарасенко отмолчался в пятом матче, но «Сент-Луис» все равно победил и находится в шаге от кубка

Видео пятого матча Кубка Стэнли «Бостон» – «Сент-Луис»
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Хоккей
Тарасенко отмолчался в пятом матче, но «Сент-Луис» все равно победил и находится в шаге от кубкасмотрят • 1 час назад
Тарасенко установил личный рекорд в плей-офф, «Сент-Луис» сравнял счет в финале Кубка Стэнли656 просмотров • 04/06/2019 в 12:09
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