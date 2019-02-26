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ВИДЕО - «Торонто» расщепил оборону «Баффало» и довел вратаря до истерики

«Торонто» расщепил оборону «Баффало» и довел вратаря до истерики
  смотрят | 04:45
Eurosport

8 мин. назад

Картер Хаттон устроил шоу на скамейке, а «Сэйбрс» влетели со счетом 3:5.
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