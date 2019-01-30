Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Обзор «Коламбус» – «Баффало» надо посмотреть ради пафосного Панарина в шапке и песочном пиджаке

Обзор «Коламбус» – «Баффало» надо посмотреть ради пафосного Панарина в шапке и песочном пиджаке
 3 просмотров | 03:38
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 15 мин. назад

А еще там было 9 заброшенных шайб.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео