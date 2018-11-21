Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - «Эдмонтон» трижды уступал «Сан-Хосе», но выиграл в овертайме благодаря шайбе, заброшенной коньком

«Эдмонтон» трижды уступал «Сан-Хосе», но выиграл в овертайме благодаря шайбе, заброшенной коньком
 16 просмотров | 03:47
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 16 мин. назад

Судья не заметил, а Леон Драйзайтль не сознался.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео