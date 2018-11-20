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ВИДЕО - У Радулова выдался насыщенный матч против «Рейнджерс» – он покушал банан и мощно грохнулся об лед

У Радулова выдался насыщенный матч против «Рейнджерс» – он покушал банан и мощно грохнулся об лед
 184 просмотров | 04:06
Eurosport

1 час назад

При этом Александр никак не помог команде – 1:2.
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