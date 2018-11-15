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ВИДЕО - «Сент-Луис» бодался и кусался, но не отыграл у «Чикаго» единственную шайбу

«Сент-Луис» бодался и кусался, но не отыграл у «Чикаго» единственную шайбу
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 33 мин. назад

Матч закончился скромными 1:0 в пользу хозяев.
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